Central jugará hoy con Nadya Chiariotti como jueza de línea

“Poder estar en un partido de la Copa es una noticia agradable. Estoy con ansiedad y muchas expectativas. Me preparo día a día para esto. Como siempre, daré mi mayor desempeño en este compromiso tan importante", señaló. Chiariotti comenzó su carrera como árbitro en la Liga Nicoleña hasta que se trasladó a la Liga Santafesina. Luego de haber hecho un gran desempeño en la profesión, en 2014 firmó contrato en la Asociación del Fútbol Argentino y actualmente se destaca con frecuencia en el Federal A, con el dato de que ya tuvo su chance en la B Nacional.

