Central no descansa y ya piensa en Aldosivi

Tras superar a Cañuelas por los 32avos de final de la Copa Argentina, el plantel de Rosario Central no descansará y este miércoles seguirá su semana de entrenamientos en el predio de Arroyo Seco de cara al encuentro del próximo domingo a las 17 ante Aldosivi (arbitraje de Patricio Loustau).



El elenco de Montero se sacó de encima a su rival de la Primera C y además de haber embolsado 560 mil pesos, se clasifici´a los 16avos de final, donde enfrentará a Tigre o Deportivo Riestra, que se medirán la semana que viene. Ahora, se pondrá el chip del torneo local, en el que está a un punto de la clasificación a la Sudamericana.



Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Marco Ruben, expulsado ante Gimnasia, quien seguramente será sustituido por Teófilo Gutiérrez, quien ya pugnó su sanción. Y otro que se lo podría perder es Gustavo Colman, que sufrió un esguince de rodilla.



El mediocampo podría conformarse con Camacho, Musto, Carrizo y Lovera o Rivas; arriba, Herrera o Bordagaray para acompañar a Teo. Además, en la línea defensiva seguramente regresará Víctor Salazar en desmedro de Paulo Ferrari.