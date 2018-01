Central: qué panorama tiene Fernández de cara al partido con Unión

El invicto de Leo Fernández llegó a su fin en un partido en el que el técnico de Rosario Central tuvo que improvisar con una defensa que nunca había entrenado en conjunto: por las ausencias de Tobio y Martínez, debutó el juvenil Recalde y el chileno Parot actuó de segundo central.



El colombiano Óscar Cabezas no pudo debutar por falta de habilitación y jugadores del peso de Washington Camacho, Néstor Ortigoza y Marco Ruben tampoco pudieron ser utilizados, lo que provocó que el equipo quedara con su potencial claramente disminuido.



Pero los problemas no acabaron para el conductor centralista: ya pensando en el próximo encuentro del sábado a las 17 ante Unión en el Gigante, Germán Herrera se quedará al margen por acumulación de amarillas, por lo que el DT tendrá que hallarle otro acompañante a Zampedri.



Frente a Gimnasia, Maximiliano Lovera entró por el chaqueño a los 11 minutos del segundo tiempo y es probable que él sea el sustituto. Pero no habría que descartar que tuviera su oportunidad Agustín Coscia, que estuvo en el banco y también entró por Carrizo.



Sobre el resto de los lesionados, Mauricio Martínez y Marco Ruben están afuera con seguridad por sus lesiones musculares. En cambio, Tobio, Camacho y Ortigoza podrían reaparecer. Habrá que seguirlos de cerca y esperar el entrenamiento de fútbol formal.



Con esto, y en el mejor de los escenarios, los cambios posibles serían: Tobio por Recalde, Cabezas por Parot, Camacho por Lioi, Ortigoza por Gil y Lovera o Coscia por Herrera.