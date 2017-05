Central quiere retener a Pinola más allá de 2018

Rosario Central está viviendo un momento de gracia. Luego de la victoria ante Newell's, en Arroyito se respìran aires de tranquilidad. Pero los dirigentes, lejos de quedarse descansando en el éxito, ya vislumbran qué sucederá en el futuro. Y uno de los temas que figuran en primera plana de la agenda de la comisión directiva es la extensión del vínculo de uno de los ídolos máximos del plantel actual: Javier Pinola, a quien según el vicepresidente Lucianao Cefaratt intentarán retener "más allá de junio de 2018". El directivo hizo estas declaraciones a LT3, donde agregó: "Hablo permanentemente con Pinola, él sabe que nuestra idea es extender su contrato más allá de junio de 2018. Quiere mucho al club y estoy seguro de que lo está evaluando con buenos ojos. Ojalá se pueda dar porque es un jugador que nos da marco de referencia". En relación al equipo, por estas horas Paolo Montero empezará a dar señales de la formación con la que recibirá a Racing el domingo a las 20.15. En principio, Cristian Villagra entraría por el suspendido José Leguizamón (Menosse pasaría a la zaga) y Fabián Bordagaray entraría por Ruben si este no se recupera de su lesión en el tobillo.

