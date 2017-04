Central recibe al duro Atlético Tucumán en el Gigante

Hoy Central, con sus 22 puntos, se encuentra en el puesto 17 de la tabla. Del 1 al 11 entran a las copas: los primeros cinco a la Libertadores, los otros seis a la Sudamericana. Y hoy, el que ostenta el puesto undécimo es Talleres de Córdoba, alejado a apenas 4 unidades del Canalla (aunque un partido postergado ante Independiente). En relación al equipo, Marco Ruben no pudo trabajar de manera normal junto a sus compañeros porque atraviesa un duro momento familiar tras la salvaje agresión que sufrió su abuelo Fermín en ocasión de robo a su domicilio de Fray Luis Beltrán y estará en el banco. Ls cambios serán dos: Maximiliano Lovera entrará por Fabián Bordagaray y Gustavo Colman por Washignton Camacho en el mediocampo. Los demás, serían los mismos que igualaron con Sarmiento. La alineación será: Rodríguez; Salazar, Leguizamón, Pinola, Villagra; Carrizo, Musto, Colman, Fernández; Lovera, Teo. El rival, con la mira en la Copa Enfrente estará el Decano, que reparte su atención entre el torneo local y la Copa Libertadores. En esta competencia, se encuentra disputando la zona 5 y el martes tiene previsto el choque con Jorge Wilsterman en Cochabamba, Bolivia. Por eso, Pablo Lavallén preservó algunas fichas. La noticia principal es que Luis Rodríguez se recuperó de una lesión en el tobillo del pie derecho que le impidió jugar los últimos dos encuentros y reemplazará a Emanuel Molina.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo