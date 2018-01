Cetto: "Con Jesús Méndez recién estamos empezando a hablar"

El manager de Rosario Central, Mauro Cetto, aceptó en Zapping Sport que iniciaron contactos con Jesús Méndez para intentar un nuevo retorno. El Colo señaló que la posibilidad aún está en fase inicial, pero que el volante desea volver y eso puede facilitar el camino.

"Sabemos que quiere salir de México, que conoce el club y que le gustaría volver", destacó el director deportivo en Radio 2, donde añadió: "Recién empezamos a discutir con el representante (Uriel Pérez). Veremos si hay posibilidades reales y tomamos la decisión de avanzar o no".



Pese a la llegada de Néstor Ortigoza, Cetto aceptó que están "en la búsqueda de algún volante más y un central. Estamos abriendo puertas y la de Jesús es una, veremos si es factible. Fácil nunca hay nada".



"Lo deportivo lo debe hablar el técnico. Somos conscientes que tenemos tres jugadores en el medio y nos faltaría un jugador más para completar el plantel. Por eso esta posibilidad de Jesús, porque te puede cumplir en varios lugares", agregó.

El futbolista que ya quedó descartado es Matías Mansilla, que seguirá a préstamo en Quilmes: "Teníamos la idea de que volviera de su préstamo, pero vence en junio y el técnico de Quilmes decidió que lo va a utilizar y no quiere que se rescinda el préstamo antes", afirmó Cetto.

Finalmente, descartó que hayan intentado el regreso de Nahuel Valentini,, que juega en Oviedo: "Me enteré por la prensa, no hice ninguna gestión. Como tampoco de ninguno de los tantos nombres de defensores que salieron en los diarios".



Los zagueros citados fueron Ramiro González Hernández, Fabián Noguera, Marcos Curado, Leonel Galeano, Carlos Rodríguez y Nicolás Figal. "Son jugadores ofrecidos, pero no hemos arrancado nada con ninguno ni hemos apuntado a alguno para empezar. No descarto a nadie, pero la realidad es que no hablamos con ninguno", cerró.