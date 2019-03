Cetto recordó una frase de Bauza de enero para responder sus críticas

El director deportivo de Central, Mauro Cetto, respondió las explosivas declaraciones que hizo este jueves el Patón Bauza recordando los elogios que el DT había hecho un mes atrás sobre los jugadores que llegaron como refuerzo.

“Para mi no entienden de fútbol: los dirigentes de Central, la mayoría, no sabe de futbol”, había tirado Bauza en una entrevista exclusiva con el periodista Alejandro Cachari (Radiópolis - Radio 2). El Patón consideró que los directivos “tienen que saber para sentarse a hablar y para escuchar al técnico”.

"Nunca me preguntaron por los refuerzos, todos los trajeron ellos. Cuando yo volví de Ecuador ya estaban", afirmó el ya ex DT canalla, en forma de reclamo de que no había tenido incidencia en el armado del plantel actual, que cosechó seis partidos sin ganar hasta que finalizó su ciclo días atrás.

La respuesta llegó a las pocas horas y fue a través de un "retuit" de la cuenta oficial del club. Mauro Cetto, director deportivo, recurrió a una frase del Patón del 24 de enero, cuando en la conferencia previa a jugar contra Huracán en la reanudación de la Superliga elogiaba a los dirigentes y a los jugadores que habían llegado al club. "Estoy conforme, los dirigentes se han movido muy bien, incorporamos jugadores importantes", fue lo que afirmó Bauza ese día, y que Cetto lo recordó este jueves ante las críticas que el DT realizó contra la comisión directiva.