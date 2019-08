Mientras el plantel de Frank Kudelka disfruta de su gran inicio de campeonato, con dos victorias consecutivas, y ya prepara el encuentro ante Vélez del próximo sábado a las 15.30, un juvenil de la cantera leprosa saborea el primer gran paso de su carrera: la firma de su primer contrato.

Se trata del delantero Luciano Cingolani, atacante de 18 años que firmó el primer vínculo con la institución por el plazo de tres años hasta el 30 de junio de 2022.

El atacante, nacido el 6 de abril de 2001 en Rosario, es un extremo que juega en el club desde los 12 años y ya fue considerado por Kudelka para formar parte de los trabajos de pretemporada de la primera división.

El juvenil leproso disfrutó este año de su primera pretemporada.



Convocado a la Selección Argentina sub 18 en Ezeiza, Cingolani escribió en las redes sociales la emoción de este momento: "Muy feliz y orgulloso de firmar mi primer contrato profesional con Newell's, club que me dio la posibilidad de formarme no sólo como futbolista sino también como persona".

"Estoy muy agradecido a todos aquellos que fueron parte de este proceso de aprendizaje, a Dios por todas sus bendiciones y a mi familia que supo acompañarme y apoyarme día tras día", agradeció.

Y le abrió lugar a la ilusión: "Comienza una etapa llena de desafíos y metas, siempre con el objetivo de seguir creciendo y aprendiendo. Vamos por todos esos sueños que aún quedan por cumplir".