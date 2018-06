Comienza el Mundial y los ojos del planeta se posan sobre Moscú

Los ojos del mundo se posan, desde hoy y hasta el 15 de julio, en la capital de Rusia, la imponente e histórica Moscú. Porque a partir de las 10 de la mañana de nuestro país, se pondrá en marcha la más esperada de todas las competencias deportivas: el Mundial de fútbol.



La ceremonia inaugural y el primer cotejo entre los locales y Arabia Saudita (equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi), se llevarán a cabo en el estadio Luzhniki. Allí, antes de que Néstor Pitana dé inicio al match inaugural, Robbie Williams hará vibrar a 80.000 espectadores y a tantos otros a lo largo del planeta.



El cantante inglés estará acompañado de la soprano rusa Aida Garifullina, junto a numerosos bailarines y gimnastas que homenajearán al país de Rusia y sus tradiciones. Pero no serán las únicas atracciones: también se presentará en exclusiva la canción oficial del Mundial con Nicky Jam, Will Smith y Era Istref.



La historia del fútbol y de este torneo en particular dirá presente con la aparición del inolvidable delantero brasileño Ronaldo (ganador de dos Mundiales), quien será el maestro de ceremonia.



Una vez finalizada la fiesta previa, será el momento de salir a escena para dos conjuntos de escaso vuelo futbolístico: los locales, Rusia, y Arabia Saudita, que desde las 12 de nuestro país pondrán en marcha el torneo. Ambos compartirá el grupo A junto a Egipto y Uruguay, que jugarán el viernes a las 9 de la mañana.



El certamen reúne a 32 selecciones divididas en 8 grupos de cuatro cada uno. Los dos primeros de cada zona pasarán a octavos de final. Y el encuentro definitorio se disputará el domingo 15 de julio en el mismo escenario de hoy.