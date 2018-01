Cómo juega Oliva, el cuarto refuerzo de Newell's

Newell's sumará a su cuarta cara nueva para la continuidad de la Superliga. Se trata de Maxi Oliva, defensor lateral izquierdo que arribará procedente del fútbol rumano para reforzar el sector que dejó al descubierto Milton Valenzuela.



Oliva arribará a a préstamo por 18 meses, con una opción de compra que Newell's podría ejecutar a fin de este año. El jugador nacido hace 27 años en Crespo, Entre Ríos, sellará en estas horas su salida de Dinamo de Bucarest y firmará para la Lepra.



El defensor se inició en la Academia Duchini de Villa Constitución; a sus 12 años fichó para River, club en el que debutó en primera en 2007 con 17 años. Antes, a los 16, compartió un entrenamiento con el alemán Michael Ballack en el Chelsea, donde lo probaron.



A la vuelta firmó su primer contrato profesional en Núñez, junto a Gustavo Bou, Chichizola y Musacchio,mientras era asiduo convocado a las selecciones juveniles Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Pero no pudo asentarse y fue cedido sucesivamente a Tigre, Independiente Rivadavia (Mendoza) y San Martín (San Juan).



Luego quedó libre del Millo y fichó por Aris Limassol (Chipre), estuvo a préstamo en Estudiantes de La Plata y Crucero del Norte, hasta que llegó a Rumania, de donde se desprenderá para aterrizar en el Parque.



Así juega



El equipo



Juan Manuel Llop define la formación para jugar el sábado a las 17 ante Arsenal (arbitraje de Nicolás Lamolina). El once que probó: Ibáñez; San Román, Bianchi, Varela, Ferroni; Torres, Rivero, Sills, Sarmiento; Fertoli, Leal.