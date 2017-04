Cómo la dirigencia leprosa cancelará la deuda con los jugadores

La dirigencia de Newell's y el plantel leproso llegaron a un acuerdo para poner al día las cuentas, que contemplan un atraso salarial de tres meses, premios adeudados y otros valores fechados para abril y mayo de este año que aún no pudieron depositar. En una reunión llevada a cabo en Bella Vista, de la que participó el representante de Futbolistas Argentinos Agremiados, la CD realizó un ofrecimiento que el propio Marchi comentó en el programa Pegando la vuelta por Radio 2. "El miércoles se va a cancelar una parte de la deuda y el resto el día 4 del mes que viene. Les pagarán enero y febrero en estos días, y luego volveremos a reunirnos para ver el resto de la deuda. Con esto se estaría resolviendo de forma primaria el conflicto”, destacó. Por otra parte, la dirigencia también afronta el paro de trabajadores del club que provocó, por ejemplo, que el plantel entrenara ayer con indumentaria personal. En ese sentido, en las últimas horas elevaron una solicitud al juez Bellizia, que ejecuta el paraguas judicial, para poder acceder a los fondos y cancelar la deuda con ellos. En relación a lo deportivo, se confirmó que por la fecha 22 Newell's visitará a Huracán de Parque Patricios el sábado a las 16.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo