Cómo será la Feria Dakar por dentro

Sebben destacó que "desde las 17 y hasta las 23, el pasaje se transformará en un paseo peatonal. Y no se suspende por lluvia: en caso de mal tiempo, lo único que se levantará es la actuación de las bandas".

"Es una acción nueva que hacen los franceses este año por la ciudad por la que no pasa, para traerlo más cerca de la población", señaló el funcionario.

El Dakar aterrizará en Rosario este viernes, pero en un formato distinto: no habrá campamento ni línea de llegada, sino una feria especializada en la que, por ejemplo, los visitantes podrán subirse a un simulador.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo