Con Ubeda preocupado, el Sub 20 llegó a Corea del Sur

El seleccionado Sub-20 de fútbol de la Argentina llegó hoy a Corea del Sur en donde tomará parte de la XIX Copa del Mundo de la categoría, con la gran duda sobre si podrá contar con Lautaro Martínez, el delantero de Racing Club y máxima figura del equipo, quien sufrió la fisura de la tráquea en un amistoso jugado en Vietnam. El plantel, que tiene como entrenador a Claudio Ubeda, arribó al aeropuerto Internacional de Incheon, en Seúl, alrededor de las 5 (hora de la Argentina) y luego se trasladó en ómnibus a la ciudad de Jeonju, distante 200 kilómetros de la capital, en donde jugará sus dos primeros partidos. El plantel fue recibido en la estación aérea por el embajador argentino en el país asiático, Jorge Roballó, señaló la cuenta del seleccionado en la red social Twitter. Argentina integrará el Grupo A del certamen y debutará frente a Inglaterra el próximo sábado a las 4.30 de nuestro país, luego jugará con Corea del Sur el martes 23 a las 8, y Guinea, el 26 a las 8, este último encuentro en la ciudad de Jeju. La coyuntura es preocupante para el cuerpo técnico del equipo argentino ya que el domingo en el cotejo en el que Argentina goleó a un seleccionado Sub-22 vietnamita por 5-0 Martínez sufrió la fisura de la traquea al recibir en una desafortunada jugada un rodillazo por parte de un rival. Ahora está en duda la participación del goleador de Racing ya que deberá guardar 15 días de reposo y son mínimas las chances de que juegue el Mundial. El plantel sub-20 de Argentina que hoy llegó a Corea del Sur está integrado por los siguientes jugadores: Arqueros: Franco Petroli (River Plate), Marcelo Miño (Rosario Central) y Manuel Roffo (Boca Juniors). Defensores: Juan Foyth (Estudiantes de La Plata), Gonzalo Montiel (River Plate), Milton Valenzuela (Newell's Old Boys), Marcos Senesi (San Lorenzo), Lisandro Martínez (Newell's), Leonel Mosevich (Argentinos Juniors) Mediocampistas: Santiago Ascacibar (Estudiantes), Exequiel Palacios (River), Brian Mansilla (Racing Club), Santiago Colombatto (Cagliari, Italia), Lucas Rodríguez (Estudiantes), Tomás Belmonte (Lanús), Matías Zaracho (Racing) y Ignacio Méndez (Argentinso Juniors). ​​​​​​​Delanteros: Ezequiel Ponce (Granada, España), Lautaro Martínez (Racing), Marcelo Torres (Boca) y Tomás Conechny (San Lorenzo).

