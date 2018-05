Coudet: "Le pedimos perdón a la gente, lo de anoche fue un papelón"

El DT de Racing Club, Eduardo Coudet, pidió "perdón" a los hinchas del equipo por la derrota de esta noche ante Sarmiento de Resistencia, 1 a 0 por los 32avos de la Copa Argentina, y lo calificó como "un papelón".



"Le pido perdón a los hinchas aunque las disculpas no sirven. En estos momentos no me sale un análisis. Lo de hoy fue un papelón, tiramos a la mierda seis meses de trabajo. No lo puedo entender", dijo, contundente, Coudet.



"Si me piden una explicación no la tengo. Tampoco hay excusas. Los jugadores deben estar pensando lo mismo que yo por eso lo digo. Teníamos la obligación y la responsabilidad de ser protagonistas, pero todo lo malo que puedan decir de nosotros hoy está bien. Ha sido malísimo todo", amplió.



Coudet dijo que "un tropiezo puede pasar" y que "se siente el desgaste y el trajín", pero "hoy no hay cosas positivas, fue un papelón".



"No sé cómo pasamos de ser un buen equipo a esto de hoy. Esto nos afecta mucho y cualquier crítica que nos hagan se va a quedar corta. Pero tenemos que levantar porque somos Racing. Esta imagen ha sido pobrísima, tenemos todos que reflexionar y comprender el lugar en el que estamos", cerró.