D'Amico: "Con una billetera que no es la mejor, llegaron seis incorporaciones"

Cristian D'Amico, vicepresidente de Newell's, destacó en Zapping Sport la labor de la dirigencia que, sin contar con demasiados recursos económicos, logró contratar a seis jugadores para la nueva temporada. "Incluso equipos que están mejor económicamente no lo lograron", destacó.

"Con una billetera que no es la mejor, han llegado seis incorporaciones, mientras que otros clubes no lo pueden hacer", dijo en la entrevista en Radio 2, donde narró detalles de la triple gestión que él mismo encabezó en Paraguay, de donde se vino con tres incorporaciones.

"Si vos querés algún jugador, tenés que ir a buscarlo y pelear por él. Fue complicada la gestión en Asunción, porque las cosas se van complicando día a día. Por ejemplo, por Alfio (Oviedo) los dirigentes de Cerro quisieron subir el monto del préstamo tras su actuación en el partido de la semana pasada, pero nosotros les expusimos nuestros motivos y logramos su llegada", confesó.

Según D'Amico, "ya se firmó toda la parte contractual de los tres. Lo que sí será complicado es lo de la habilitación porque son jugadoes extranjeros. Lo de Paredes es distinto, porque él ya tiene documento de extranjero por su año en Rafaela. Pero Alfio e Iván sí están más complicados, ya que deben llegar los TMS y un trámite en Migraciones".

Acerca de la búsqueda de un arquero, el vice leproso descartó que hayan avanzado por Batalla: "Lo del arquero debemos hablarlo con el técnico. En un principio, la idea sería sumar un arquero, pero la palabra final la tendrá De Felippe. Lo de Batalla no es una realidad, no hubo ninguna gestión con jugador, representante ni club. Esta dirigencia no va a buscar otro jugador hasta que el técnico nos diga qué necesita".



Y cerró: "El socio, en breve, tendrá el nuevo balance en sus manos y se llevará una grata sorpresa. El juez (Bellizia) está viendo una gestión muy buena desde lo económico y eso da una buena imagen hacia afuera. Se han comoetido errores, de los cuales hay que aprender. Hay que dejar el club lo más saneado posible al final del mandato y hacia eso vamos".