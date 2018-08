De Felippe define el equipo para jugar el domingo en Junín

Newell's camina los días previos al partido del domingo a las 17.05 ante Defensores Unidos de Zárate en Junín, en el que buscará la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina. Y Omar De Felippe afina el lápiz y se apresta a definir el equipo que saldrá de entrada.



Sin los lesionados Leandro Grimi y Facundo Nadalín, la duda principal a esta hora es la presencia o no de algunos de los últimos refuerzos que llegaron al Parque, como los defensores Iván Piris, Teodoro Paredes y Mariano Bíttolo.



De Felippe sabe que le vendría bárbaro poder contar con Piris y Paredes para armar la defensa y probar el nivel de ambos en un partido oficial, pero ninguno de los dos llegó a los cinco entrenamientos con sus compañeros y no sería prudente arriesgarlos.



Si bien no hubo confirmación, una alineación probable es: Ibáñez; Luque, Fontanini, Callegari, Ferroni; Amoroso, Rivero, Bernardello, Fértoli; Figueroa, Lisandro Cabrera. El plantel viajará el sábado y se alojará en el hotel Copahue de Junín.