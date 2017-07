Debut y despedida para el Newell’s de Llop en la Copa Santa Fe

Cancha: Newell´s Old Boys.

Pero en el complemento, los de Gutiérrez se animaron un poco más y con una mayor presión lograron ponerse en ventaja a través de Basán, aunque Newell’s lo igualó sobre el final con un tiro libre de Fértoli. De todas formas, los penales sentenciaron al elenco del Chocho Llop, que no pudo comenzar su ciclo con una sonrisa.

Luego de empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, la definición desde los doce pasos le dio la clasificación a la visita, equipo dirigido por el ex arquero leproso Marcos "Anguila" Gutiérrez, que juega en el torneo Federal B.

No fue bueno el comienzo de Juan Manuel Llop al frente de Newell’s, que este domingo, con juveniles, se despidió de la Copa Santa Fe en su primer partido, al perder por penales ante Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto en el Coloso del Parque.

