Mientras que en algunos medios se confirmó el arribo de Lucas Gamba a Rosario Central, el presidente del club, Rodolfo Di Pollina, aseguró en Radio 2 que todavía no está definido. Es más, aseguró que no es una gestión sencilla.

"No lo veo tan fácil. Es un jugador muy importante para un club como Huracán y no va a ser sencillo. Hay que ser precavido con eso", dijo el mandamás centralista en A Diario.

La agencia Télam había publicado horas antes que la entidad de Arroyito ya había adquirido la mitad del pase del delantero mendocino. "No está cerrado ni mucho menos. No sé si eso no sale del club Huracán. No lo sé, pero yo no te lo puedo confirmar", le aseguró a Rosario3.com otra fuente dirigencial.

Gamba es pretendido por Cocca, pero aún no está.



A instancias de Diego Cocca, la dirigencia auriazul viene negociando desde hace varias semanas con sus pares del Globo, que se mantienen firmes en la exigencia de 3 millones de dólares por la totalidad del pase o 1,5 millones por la mitad.

Según Télam, también participa de la operación el club Olimpia de Paraguay, "que le debe a Central unos 600 mil dólares por el pase del defensor José Leguizamó. A su vez Huracán le debe una cifra similar a Olimpia por el pase del zaguero Saúl Saucedo, motivo por el cual Central le pagaría a Huracán unos 400 mil dólares para comprarle el 50 por ciento del pase de Gamba".

La desmentida de la comisión directiva de Rosario Central no significa que el pase no vaya a hacerse, pero aún no está cerrado. Gamba tiene 32 años, jugó en Deportivo Maipú, Independiente Rivadavia, Unión de Santa Fe y Huracán, donde disputó 34 partidos y convirtió 9 goles.

Hasta ahora, a Central llegaron el volante ofensivo Ciro Rius, el mediocampista Diego Zabala, el defensor Emanuel Brítez, el zaguero Diego Novaretti y el centrodelantero Sebastián Ribas.