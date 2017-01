Directivo del Barsa le tiró una “bomba” a Messi y lo echaron

A un directivo del Barcelona no se le ocurrió mejor idea que cuestionar a Lionel Messi y el club catalán no dudó en darle salida. El responsable de Relaciones Institucionales del Barsa, Pere Gratacós, declaró que “Messi no sería tan bueno si no tuviera a su lado a Neymar, Suárez, Iniesta y Piqué”. No había terminado de decir esas palabras y la entidad blaugrana ya tenía preparado el comunicado de despido.

El club azulgrana aclara en su mensaje que “ha sido una decisión tomada por Albert Soler, director de Deportes Profesionales, por expresar públicamente una opinión personal que no coincide con la de la entidad”.

Más allá de lo que representa Messi para el Barcelona, no es un dato menor que la directiva esté en pleno proceso de negociación con el jugador y con su padre para renovar contrato.

Este es el comunicado oficial del FC Barcelona.

“El FC Barcelona destituye Pere Gratacós como responsable de Relaciones Institucionales deportivas con la Real Federación Española de Fútbol. Pere Gratacós ha sido destituido como responsable de Relaciones Institucionales Deportivas del FC Barcelona con la Real Federación Española de Fútbol por haber expresado públicamente una opinión personal que no coincide con la de la Entidad, después del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey celebrado hoy en Madrid. La decisión ha sido tomada por Albert Soler, director de Deportes Profesionales, que asumirá directamente estas funciones a partir de ahora. Pere Gratacós continuará vinculado al FC Barcelona desarrollando el resto de tareas que ya ejercía en el marco del proyecto Masía 360”.

Gratacós apuntó tras el sorteo de Copa respecto a la eliminatoria ante el Athletic que “no fue solamente Leo. Leo es una persona de las más importantes del equipo, pero si el equipo pasó fue también por todo el equipo. Leo sin Neymar, sin Suárez, sin Iniesta, sin Piqué, sin los demás jugadores, no sería tan buen jugador, pero es evidente que Messi es el mejor jugador”.