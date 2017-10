Dos chilenos hacia Rusia a pie aunque quedaron fuera del Mundial

Dos chilenos viajaban hacia Rusia a pie cuando se enteraron de que el seleccionado trasandino había quedado fuera del Mundial 2018, que se realizará en el país euroasiático.

Meses antes de conocer el resultado final de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo, Vicente Urrutia y Alfonso Herrera, dos hinchas chilenos, se propusieron llegar a Rusia caminando con la camiseta de La Roja.

La travesía de más de 14 mil kilómetros incluiría un recorrido pedestre por Sudamérica, un barco para atravesar el Atlántico y una nueva ruta por Europa hasta llegar a Rusia, en donde planeaban "acompañar a Chile" durante la competencia.

Ambos fanáticos del fútbol son, cada uno, hinchas de Colo-Colo y la Universidad de Chile pero comparten la pasión por su selección nacional, a la cual veían incluso como una de las favoritas para quedarse con la próxima Copa del Mundo.

Tras partir a cuatro fechas del desenlace clasificatorio y sin sospechar que la selección de Juan Antonio Pizzi no ingresaría, Vicente y Alfonso iniciaron primero su aventura rumbo a Bolivia, en donde se enteraron de los resultados finales pero aun así no desistieron de su proyecto: "No vamos a regresar a Chile, vamos a continuar con lo que nos habíamos propuesto", dijeron.

Los hinchas de La Roja cumplirán así la primera parte de su objetivo: caminar rumbo a Rusia. Para lograr la segunda –ver jugar a su seleccionado y ganar la Copa del Mundo– deberán esperar, al menos, cuatro años más.