Durísima carta de Rafael Bielsa contra la comisión directiva leprosa

El dirigente opositor leproso Daniel "Pájaro" Giraudo publicó a través de su cuenta de Twitter una carta que escribió Rafael Bielsa contra la actual comisión directiva de Newell's, que se encuentra en una interna feroz. "El futuro del club está seriamente amenazado. La dirigencia, de este modo y con el precipicio delante, no cesa de dar enérgicos pasos al frente", aseguró el ex canciller.

A través del texto, el hermano del ex DT leproso Marcelo Bielsa señaló: "Desde que la actual comisión directiva fue electa, la conducción de Newell's ha ido desde la soberbia y el despotismo, a la flagrancia de la improvisación. Una vez allí, desplomó sobre el desconcierto y la ineptitud. Ahora navega en la reyerta interna vulgar y la parálisis, sin haber excluido los anteriores estados".

"En el medio hubo estaciones de tránsito para todos los gustos: sillazos a opositores, mentiras ostensibles y descalificaciones como metodología. Para los que amamos los colores rojinegros, la sensación de vergüenza se instaló al principio y ahora es escarnio y ofensa", continuó.

Ante las internas expuestas en la comisión directiva, Bielsa manifestó que "el problema no es sólo (Eduardo) Bermúdez. "Como ñubelista, lo que está en juego no es la permanencia del club en la Primera División, sino su vida misma en el firmamento de las personas jurídicas. Me es difícil imaginar mi propia vida sin Ñuls, y me imagino que lo mismo le pasa a todos los integrantes de la inmensa grey que profesa mi religión futbolística", agregó.

"Una posibilidad es que tras cierto ejercicio de autocrítica, los miembros de la CD renuncien de uno en uno, hasta que el señor Bermúdez se dé cuenta de que está desnudo. La sanción penal y la ciudadana siempre pesan sobre quienes administran bienes ajenos", disparó.

Rafael Bielsa le escribe al pueblo leproso, dirigentes o no. Con expresa autorización de Rafael, publico esta carta que creo, resume la realidad que nuestro amado Newell's vive hoy.

Tras recordar la etapa de Eduardo López al mando del club, explicó que la comisión directiva no le informó a los socios e hinchas el estado deficitario de las cuentas. Además, añadió que en aquellos tiempos Bermúdez participó "en alguna que otra compraventa". "Lo cierto es que, respecto del futuro, y con un juez interviniente que ahora ve con claridad y rigor lo que antes no vio del mismo modo, el futuro del club está seriamente amenazado", indicó.

"No se conoce el proyecto social, futbolístico, administrativo y económico financiero. Es inaceptable la relación con el personal que trabaja en el club. Todas las noticias, desde las notorias como el comportamiento del equipo hasta las transitorias como las gestiones para eventuales altas y bajas, son nefastas y erráticas", opinó Rafael Bielsa.

"No cuestiono la dedicación horaria de la CD (aunque, a juzgar por el rumbo, preferiría que no fueran tanto a las instalaciones). Lo real es que financiamiento, proyecto de primera división y metas sociales van por un carril, y el sentido común va por otro: el de la más absoluta oscuridad. No menos real es que muchos futbolistas prefieren no vestir los entrañables colores debido a las personas con quienes deben tratar y contratar", sostuvo.