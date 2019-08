Una de las grandes incógnitas de los últimos años en Newell's, en el marco de un tiempo en que retornaron muchos ídolos del club, es por qué nunca regresó Pablo “Cholo” Guiñazú. El batallador volante contó anoche en el canal TNT los motivos por los cuales ese regreso no se dio.

“Tuve posibilidades de volver, se hablaron muchas cosas que no fueron ciertas”, arrancó el ex futbolista de Libertad de Paraguay, Inter de Brasil y Talleres de Córdoba, entre otros equipos.

Guiñazú recordó que había hablado con el Tata Martino, que ya lo había dirigido en Libertad y que lo quería en Newell's a principios de 2013, cuando ya habían retornado otros hijos dilectos de la institución como Lucas Bernardi, Maxi Rodríguez y Gabriel Heinze.

“Lo que pasa es que en esa época Newell's no estaba bien, no tenía dinero para pagar mi salida de Inter de Brasil, y me pedían que yo hiciera fuerza para salir sin cargo”, siguió.

El Cholo aseguró que gestionó su salida con los dirigentes del club de Porto Alegre: “Yo solito fui a pelear con el presidente; una, dos, tres, cuatro veces. Pero era imposible, hasta que me terminé peleando”.

“Entonces decidí que si no podía ir a Newell's sin cargo, igual me iba a ir a otro club que pudiera pagar mi salida, que fue Libertad de Paraguay”, cerró Guiñazú.

Por último, afirmó que le “hubiera gustado mucho volver a Newell's; porque fue el club que me formó y por el Tata, que es un técnico que me enseñó un montón de cosas adentro y afuera de la cancha”.