Aparte de todo lo que se vivió este jueves 20 de junio en Rosario, también estaba el partido solidario que organizó Nahuel Guzmán en su querido “Mercadito” Social Lux, con el fin de juntar elementos para la organización barrial “Comunidad Rebelde”, de Villa Banana. El “Patón” habló con emoción del club de su infancia, dio detalles de los invitados que ya empezaban a llegar a la canchita y también se animó a proyectar el futuro cerca de la Lepra: “El deseo es volver a Newell's”, aseguró.

En Social Lux, el clásico club “Mercadito” de Pascual Rosas al 400, en la zona oeste de Rosario, el “Patón” charló con el periodista Juan Cruz Funes en De 12 a 14 (El Tres). “Estoy contento, con ganas de estar acá de vuelta, por suerte el clima esta vez acompañó, es un lindo día”, dijo.

Luego informó que “el que quiera se puede venir a Mercadito, a la cancha de Social Lux, hay muchos invitados”.

Sobre los invitados al evento, detalló: “Voy a ser injusto si me olvido de alguien: Yanina Martínez, Ique Parodi, el “Chino” Suárez, el ex arquero de Central Cristian Álvarez, Pomelo Mateo, Alejandro Faurlin, Kurt Lutman, los chicos de Cielo Razzo, amigos y ex compañeros del barrio”.

“Tres y media empezará el partido”, precisó.

“Esta es mi segunda escuela, el lugar donde me crié, me formé; es la base. Tengo la satisfacción de que el club todavía se mantenga gracias a los huevos que le pone la gente”, dijo con emoción sobre el club de su infancia.

Adelantó que va a atajar “un rato” porque “el Mono de Kapanga también viene para atajar así que voy a jugar un rato arriba también”.

“Estoy orgulloso de que en un día feriado, la gente se acerque para disfrutar con la familia”, confesó el arquero.

Para finalizar, apareció el tema del momento que vive la Lepra: “Ojalá que en Newell's se acomoden rápido las cosas, tengo amigos adentro que sé que le están poniendo mucho garra para que el camino mejore y para que volvamos a festejar”, remarcó.

Y finalizó entusiasmando a los hinchas leprosos: “El deseo es volver a Newell's, pero siempre hay factores a tener en cuenta, como por ejemplo la familia. Ya habrá tiempo para pensar en eso”.