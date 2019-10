El entrenador de arqueros de Rosario Central, Hernán Castellano, fue dado este viernes de alta de la cirugía de cáncer de próstata a la que fue sometido en la Clínica Las Condes, en Santiago de Chile.

"Gracias a Dios, la cirugía, que era lo más importante, ya pasó. El médico ya me pudo sacar bien todo. Estaba contento, según les dijo a mis familiares y ahora ya me están dando el alta de la clínica", dijo el Rifle a Télam.

.

"El primer día estaba con náuseas, estuve muy mal, pero me dijeron que era por la anestesia y ahora ya estoy muy bien. Estamos muy contentos. Ahora nos vamos a la casa de mi hermana para hacer la recuperación y en siete días me van a sacar la sonda", amplió el ex arquero canalla, de 47 años.

Entre las personas del fútbol que lo ayudaron, Castellano agradeció especialmente "a (el ex entrenador de Central) Miguel (Ángel Russo), que me conectó con su médico de Buenos Aires, y a (el ex jugador de Newell's, Eduardo) Berizzo, quien sin conocerme cuando se enteró me llamó y también me dio consejos como Miguel".

El Rifle extendió el agradecimiento "a todas las personas que cuando se enteraron me llamaron, me mandaron mensajes y me dieron su apoyo por los distintos medios, algo que me dio fuerzas y me hizo muy bien, así que se los agradezco a todos de corazón".