El audio privado de Leo Fernández: "Perdés dos partidos y ya te quieren echar"

La filtración de un audio privado que el técnico de Central, Leo Fernández, le envió a su círculo íntimo alteró la tranquilidad (supuesta) que había quedado en el club luego de la reunión de ayer, en la que los dirigentes avalaron la continuidad del cuerpo técnico en el cargo.



En el programa A Diario, que Alberto Lotuf conduce en Radio 2, se puso al aire parte del mensaje que el DT le mandó a quienes comparten con él el grupo de Whatsapp del cuerpo técnico. En el mismo, Leo carga con dureza contra los dirigentes por poner en jaque el proceso con apenas dos derrotas seguidas.









"Muchachos, les cuento: recién salgo de reunirme con los dirigentes en el club, me llamaron porque estaban preocupados. Fue una reunión fuerte. Y yo lo único que les pedí es que no nos rompan los huevos, que nos dejen trabajar tranquilos estos cuatro partidos", arranca.



Y siguió: "Terminamos (estos cuatro partidos) y nos sentamos a charlar otra vez. Que no rompan los huevos: hijos de puta, los otros perdían catorce partidos seguidos y no decían nada. Nosotros perdimos dos partidos y ya te quieren echar".



"Tranquilos, mañana volvemos al entrenamiento temprano", concluyó.