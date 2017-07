El chaqueño de once años que cautivó a Europa

Con apenas once años de edad, Claudio Echeverri ya tiene cautivo al fútbol europeo. El Diablito es un niño chaqueño que llegó a River hace pocos meses y que viajó a Italia a jugar su primer torneo internacional. Allí, se despachó con cuatro goles a la Juventus que recorren el mundo. Si bien el Millonario acabó tercero en el Champions Trophy de Venecia tras caer con Benfica en semifinales, el chico nacido en 2006 demostró en las fases anteriores todo su repertorio de gambetas y gran pegada. Y los que sufrieron más que nadie el talento del número 8 millonario fueron los peques de la Vecchia Signora. En ese cotejo, que acabó 6-1 a favor de los argentinos, Echeverri (nacido de las inferiores del club Deportivo Luján, en Villa Río Negro) dio una verdadera exhibición de precisión y velocidad. Los representantes del fútbol europeo ya lo tienen anotado.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo