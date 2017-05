El imperdible video en el que Vivas se convierte en Demi Moore

La reacción de Nelson Vivas el sábado a la noche en el partido entre Estudiantes y Boca, cuando el árbitro Silvio Trucco lo expulsó, fue tan increíble que no para de dar vueltas al mundo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo