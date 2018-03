El relator de Boca que destrozó a Tévez en medio del clásico

Los hinchas de Boca vivieron una noche de espanto en Mendoza. Y también los periodistas partidarios, que debieron contar cómo River se quedó con la Supercopa con un legítimo 2 a 0.



Uno de los más enojados fue Daniel Mollo, que apuntó sus cañones a Carlos Tévez y Edwin Cardona, además de haberle dedicado algunos insultos al arquero Franco Armani.



"Pasa el tiempo para todos, Carlitos. Qué pelotudez haber ido a China. Cuánto se va a arrepentir del año vegetativo, del año al pedo que estuvo en China", le tiró al Apache.



Al colombiano, por su parte, lo fustigó por no haber seguido a Nacho Fernández en el contragolpe que derivó en el segundo gol. "Al rival no se lo larga. Al trotecito en Boca no se juega", disparó.