El rompecabezas de De Felippe para recibir a Atlético Tucumán

Omar De Felippe dirigirá este viernes por la tarde una práctica clave en la definición del equipo con el que afrontará el partido del lunes a las 19 ante Atlético Tucumán, por la fecha 4 de la Superliga que arbitrará Pablo Dóvalo.

Pero no parece probable que el DT vaya a confirmar la alineación en la conferencia de prensa posterior a ese entrenamiento, ya que Omar no suele definirles ni siquiera a los propios jugadores cuál va a ser el once hasta poco antes de saltar al campo.

Lo que sí luce factible esta vez es la posibilidad de que haya más cambios que en los cotejos anteriores, ya que el rendimiento en Mendoza fue muy bajo y tanto la tabla como la confiabilidad de los hinchas en el técnico demandan una victoria impostergable.

Las modificaciones llegarían en todas las líneas: abajo, Leandro Grimi podría entrar como segundo zaguero central por Sills y Leonel Ferroni dejarle su lugar a Mariano Bíttolo, que jugó con el Tomba de volante por izquierda.

En el medio, entre Rotondi oyJoaquín Torres saldría el carrilero izquierdo, con Fertoli por derecha. En el centro, Bernardello estaría acompañado por Jerónimo Cacciabue o Mauro Formica y el que saldría es Rivero.

Arriba, se perfilan Figueroa y Leal, aunque sin descartar que sea el Gato que se adelante. Todo es hipótesis y así seguirá, al menos hasta que De Felippe entregue alguna señal. O directamente, hasta que se pegue la formación en el vestuario del Coloso.