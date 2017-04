Empate y un hincha arrojado de la tribuna en el clásico cordobés

No arriesgaron demasiado en los minutos finales, ambos se aferraron al punto, y así se cerró el clásico que volvió a jugarse en Primera División luego de 15 años, y que tendrá una nueva edición en la 24ta fecha cuando se midan nuevamente en la fecha de los clásicos cuando Talleres sea local.

Los ‘Piratas’ replegaban sus líneas y apostaban a la contra, y en ese sentido fue Lucas Melano el que más complicó por izquierda, aunque no estuvo fino para definir las jugadas y el arquero de Talleres, Guido Herrera, no tuvo demasiado trabajo.

Sin embargo, ese leve dominio de los de barrio Alberdi duró muy poco, porque los dirigidos por Frank Kudelka se asentaron y comenzaron a manejar las acciones, con mucha claridad en las salidas desde el fondo por abajo. Ese buen juego, sin embargo, se disolvía cuando cruzaban la mitad de la cancha, ya que no gravitaba el hábil Emanuel Reynoso para generar fútbol.

Impulsado por su público y con la necesidad de revertir la imagen, Belgrano salió con todo en el inicio del juego, y con mucha intensidad intentó presionar bien arriba, por eso lució mejor en los primeros minutos, ante un equipo ‘albiazul’ que no hacía pie en el campo.

Otra de las hipótesis que maneja la policía es que el joven podría haber estado robando y por eso se habría desatado la furia de los hinchas de Belgrano que se encontraban en la popular Willington, aunque no está confirmado el motivo de la agresión.

El jefe del operativo de seguridad del clásico, comisario mayor Julio Silva, señaló: "Hemos buscado en todos los registros y no es socio de Talleres, no tenemos nada que lo indique".

