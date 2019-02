En Central, Bauza “no tiene un plazo” para revertir el mal momento

El vicepresidente de Rosario Central Ricardo Carloni se refirió a la reunión que la comisión directiva mantuvo este lunes con el Edgardo Bauza para escuchar de parte del propio DT las explicaciones sobre el bajo rendimiento del equipo con Tigre y los pocos puntos cosechados en la Superliga. Consideran que el Patón “no tiene un plazo” porque está capacitado para revertir el momento y que se lo respeta porque fue quien le dio un título a la institución después de 24 años.

"Mantuvimos una muy buena reunión con el Patón Bauza, nos explicó qué es lo que está pasando, realmente entendemos que quiere mejorar y que va a intentar sacar puntos en la Superliga", señaló el dirigente en diálogo con el periodista de El Tres Pablo Gavira.

Además de Carloni, del encuentro participaron el presidente Rodolfo Di Pollina, el Martín Lucero y los secretarios del club de Arroyito, y “todos” quedaron satisfechos los argumentos del entrenador, que el domingo también había esgrimido falencias físicas. “Nos preocupa el momento que atraviesa el equipo porque no conseguir puntos nos podría traer problemas en el futuro con el promedio, no quereros descuidar este tema, pero confiamos en Bauza”, aseguró Carloni.

"Es el técnico que nos sacó campeón después de 24 años, es un DT ganador, ameritaba escucharlo, quiere salir del problema que tenemos con los puntos que no logramos y como siempre esta comisión directiva está dedicada al dialogo", añadió el vicepresidente canalla.

En ese sentido, sentenció que “el Patón no tiene un plazo” para revertir el momento. “Un partido, dos, o tres, no tiene plazo, no se habló de ese tema, estamos abocados a buscar la solución para obtener puntos en la Superliga", sostuvo.

Finalmente, el dirigente se refirió a las bombas de estruendo que se tiraron en el Gigante el pasado domingo frente a Tigre y reconoció la preocupación por un posible castigo: "Estamos viendo qué ocurrió. Nos preocupa si hay sanción por este tema, porque no sabemos qué pasó", dijo y cerró: "No tenemos miedo a la barra, que pida nada, porque no sabemos qué fue lo ocurrido, interpretamos que es por una cuestión de folclore de fútbol, no creemos que nos sancionen, pero nos preocupa si ocurriese eso"