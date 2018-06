En Central ven al Kily dirigiendo la primera “en un par de años”

Casi sin querer, Ricardo Carloni tiró uno de los títulos canallas de la semana. En diálogo con el programa Zapping Sport, el vicepresidente de Central aseguró que ve al Kily González “dirigiendo la primera en un par de años”. Por ahora el ex volante auriazul asume como DT de la reserva, ante la partida de José Chamot a Europa para revalidar su título de entrenador. Por otro lado, Carloni actualizó las situaciones de los refuerzos que pidió Edgardo Bauza.

El Kily a futuro

Carloni confirmó que Cristian González toma la conducción de la reserva auriazul de manera oficial –ya dirigió dos partidos, con dos triunfos, cuando Chamot tomó la primera tras la salida de Leo Fernández-: “Lógicamente que se hizo la consulta al cuerpo técnico de primera división y el Patón estuvo totalmente de acuerdo”, confió.

“El Kily tiene mucho futuro en el club y en un par de años seguramente lo veremos dirigiendo en primera división”, tiró el vice canalla.

El directivo fundamentó su presunción diciendo que el Kily “tiene toda la pasta, todo el conocimiento de su enorme trayectoria, y nadie puede dudar de todo lo que quiere a Central”.

Los refuerzos

En otro tramo de la entrevista en Radio 2, Carloni actualizó la situación de las negociaciones con los jugadores que pidió Bauza como refuerzos, con el arribo ya consumado del lateral Gonzalo Bettini: “Ya tenemos una serie de nombres que nos dio el Patón y estamos trabajando sobre ellos. Ya llegó (Gonzalo) Bettini y seguimos avanzando sobre los otros jugadores que pidió el técnico”, dijo.

Acerca del defensor de San Lorenzo, Matías Caruzzo, el vice de Central señaló que “ya es vox populi que es un jugador que estamos buscando; se iniciaron negociaciones, que son complejas. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios, sin dañar la economía del club”.

“Lo del arquero Alexander Domínguez es imposible para cualquier equipo del fútbol argentino por la cotización que le puso Monterrey de México, que adquirió su pase”, agregó.

Sobre el delantero Martín Cauteruccio directamente apuntó que “no fue pedido por Bauza, para nada”.

“De mitad de cancha para adelante, Patón lo ve muy bien al equipo. Pero está preocupado por los 41 goles que nos hicieron en el último semestre”, reconoció. Y destacó que “a él (por Bauza) le gustaría sumar un cinco más para acompañar a Ortigoza”.

Clima electoral

El vicepresidente segundo de la institución de Arroyito fue irónico cuando le preguntaron por la asamblea de aprobación del presupuesto que se llevó a cabo el jueves en el Cruce Alberdi: “La realidad indica que hay muchos que aparecieron por primera vez después de estos cuatro años de gestión; peo lo tomo como algo lógico, aunque lo ideal sería participar siempre”, indicó.

Después comentó que “hubo muchas preguntas sobre los refuerzos, los jugadores del actual plantel y también sobre la situación del actual director deportivo del fútbol de Central, Mauro Cetto”.

Cuando le preguntaron si será candidato a presidente en las elecciones de este años, respondió: “Habrá elecciones a fin de año y quedará en los socios respaldar esta conducción o tomar otro camino para lo que viene”.

“Yo estoy con ganas de continuar, me veo con ganas de continuar, me veo aportando mi granito por cuatro años más. Después mis compañeros definirán en qué lugar tiene que ser”, resumió. Y ante la insistencia con la pregunta, contestó: “¿A qué socio no le gustaría ser presidente del club?”.