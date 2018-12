En Gimnasia de La Plata, aseguran que aún no hubo contacto formal de Rosario Central por Fabián Rinaudo

En Arroyito, hay un marcado optimismo por la gestión iniciada con Fabián Rinaudo para lograr, finalmente, que el volante se ponga la camiseta de Rosario Central en 2019. Pero en Gimnasia y Esgrima de La Plata, club en el que Fito se desempeña, dicen desconocer completamente esa posibilidad y aseguran que aún no recibieron ninguna oferta formal.



La dirigencia centralista viene en contacto con el mediocampista desde hace casi dos semanas. Y son viejos conocidos, porque en el mercado de pases anterior el Canalla estuvo cerca de contratarlo. Ahora, con la Copa Libertadores en el horizonte, para Bauza tenerlo es una prioridad y por eso le ofrecieron un importante contrato, además de la vidriera de jugar el certamen continental.



Rinaudo juega en Gimnasia. Es clave para el Lobo, que tiene bajo promedio.





Si bien saben que esa es apenas una parte de la gestión, ya que la otra es negociar club a club, en Central creen que es clave que el futbolista esté convencido para que la salida del Lobo no sea tan difícil. Y aunque todavía no cerraron los números finales, están muy cerca del arreglo con el oriundo de Armstrong.



Por su parte, en la sede platense de calle 4, no ven con buenos ojos su partida. Rinaudo es fundamental en el funcionamiento del equipo de Troglio y en ese puesto el único recambio es Luciano Perdomo. Encima, Gimnasia tiene un promedio bajo y debe sumar puntos sí o sí para no sufrir en la tabla de descenso.



Barrera juega en Junior de Barranquilla. Tiene 23 años.



En cuanto al resto de las gestiones, la dirigencia cree que contará con Jarlan Barrera, con quien hay un precontrato firmado. Pese a que Tigres de Monterrey afirma también tener un documento firmado por él, confían en la palabra del volante, que lo niega rotundamente. Y hasta analizan exigir un peritaje para saber si la firma en el documento que expone el club mexicano es auténtica.