Escobar: "Mi idea siempre fue irme dejándole algo al club"

Franco Escobar podría haber esperado que su contrato con Newell's caducara y sellar una transferencia que le dejara todo el dinero del pase en su poder. Pero prefirió hacerlo contemplando el interés de la institución. Por eso, su inminente pase al Atlanta United le dejará un buen ingreso al club del Parque.



"La idea fue siempre pensar en el club y dejarle al menos algo de todo lo que me brindó. Hoy tengo esta posibilidad que está avanzada y mi intención siempre fue dejarle algo, mucho o poco, porque me dio mucha felicidad y porque soy quien soy por Newell's", dijo el defensor en Zapping Sport.



Sobre los pormenores de la operación, comentó: "Sólo sé que está avanzado y que faltan detalles, pero no he hablado nada más. Mi representante me informará cuando sepa algo. Mientras tanto tengo la cabeza en Newell's para intentar jugar".



La presencia de Gerardo Martino como DT del equipo norteamericano es clave para su salida: "La verdad es que me da orgullo que un DT como él se haya fijado en mí. Ya me quiso llevar a préstamo el año pasado. Me sedujo todo mucho y ojalá se dé".



"Estuve viendo partido del equipo, que es muy ofensivo como todos los del Tata. Es un fútbol rápido, de muchos goles. Conozco al PF, a Jorge Theiler, y ellos me conocen a mí. Hay varios sudamericanos para que se haga más fácil entrar en el grupo. Espero que se concrete", cerró.