Falleció Abel Piva, ídolo de Argentino y ex Independiente

Lamentamos informar el fallecimiento de Abel "Toto" Piva ex jugador de @Independiente . Abrazo grande a la familia. pic.twitter.com/3tpp4Q2PmG

El fútbol rosarino y, sobre todo, el club Argentino de Rosario está de luto. Este lunes, se conoció la noticia del fallecimiento de Abel Piva, ídolo de la institución de zona norte y ex jugador de Independiente de Avellaneda. El Toto falleció a los 47 años de edad, según confirmó la entidad salaíta en sus redes sociales.

