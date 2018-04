Fernández: "Me voy con buenas sensaciones"

Leo Fernández aseguró, tras el 0 a 0, que "las sensaciones son buenas. Si bien ellos quedaron con uno menos y nosotros no pudimos aprovechar, que no nos hayan convertido acá es bueno porque en partidos de visitante, salvo con Patronato, siempre convertimos"



"Me gustó el orden, se manejó la pelota. Teníamos previsto que nunca quedan mal parados, que no regalan nada. Y lo que no me gustó, lo hablaremos mañana. Va a ser una serie dura, pero el final es abierto. Y estamos confiados", agregó.



Sobre el porqué no pudieron marcar un gol, respondió: "Tenemos muchos juveniles en el plantel y eso te juega en contra. Pero manejamos bien la pelota, aunque no encontramos el espacio para golpearlos. De todos modos, nunca nos desacomodamos".



Quien también habló fue Marco Ruben: "Me voy con buenas sensaciones. En lo personal me sentí bien, tuve buen ritmo. El físico me respondió bien y eso es importante. Una pena que no pudimos convertir".



Por su parte, Diego Aguirre (DT de San Pablo) comentó: "Fuimos encontrando el partido tras la expulsión. Todos los jugadores son importantes. Igual, falta mucho para la revancha. Estamos jugando el torneo brasilero el fin de semana. Al final, el empate no estuvo mal, fue bastante justo".



"Pensábamos en generar situaciones antes de la expulsión. Y después pudimos dos líneas de cuatro para tratar de cerrarnos y apostar a alguna contra", agregó.