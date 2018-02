¿Fernández cambia el esquema para recibir al Tatengue?

Leonardo Fernández baraja la posibilidad de retocar el dibujo táctico y salir a escena con una disposición diferente, el sábado a las 17 ante Unión de Santa Fe, cotejo válido por la fecha 14 de la Superliga que arbitrará Facundo Tello.



El esquema que tiene en mente el entrenador canalla contempla el ingreso de Néstor Ortigoza por Germán Herrera. El chaqueño deberá cumplir una fecha de suspensión y no tendría sustituto "natural", por lo que Fernando Zampedri sería el único punta.



Por lo demás, con Washington Camacho y Marco Ruben ya descartados, se espera por la evolución de Mauricio Martínez y Fernando Tobio, que han mostrado buenas señales en la recuperación de sus lesiones y podrían jugar. Por lo pronto, ya quedó habilitado Óscar Cabezas.



De todos modos, no hay que descartar que el técnico se defina por la aparición de Maximiliano Lovera o Agustín Coscia de arranque para conformar la línea ofensiva, lo que no provocaría ninguna alteración táctica. Si eso pasa, Ortigoza iría por Gil.



Una probable con el nuevo dibujo sería: Ledesma; Ferrari, Tobio o Recalde, Martínez o Cabezas, Fernández; Lioi, González, Ortigoza, Gil, Carrizo; Zampedri.



En cambio, si mantiene el esquema, iría con: Ledesma; Ferrari, Tobio o Recalde, Martínez o Cabezas, Fernández; Lioi, González, Ortigoza o Gil, Carrizo; Lovera o Coscia, Zampedri.