Fernández confesó el verdadero motivo por el que cambió su atuendo

Leo Fernández confesó en Radiópolis (Radio 2) el verdadero motivo por el cual, ante Racing, salió vestido "a lo Simeone", lejos del atuendo deportivo que lo había caracterizado en todas sus presentaciones anteriores.



Y echó por tierra con la versión de una "sugerencia" de parte de la dirigencia: el comductor canalla confesó que fue cosa de mujeres.



"Había hablado con mi pareja y mis hijas y ellas querían un cambio. Pasó por ahí. La idea era renovarme", dijo en diálogo con el periodista Roberto Caferra.



Y añadió: "Mis amigos me han hecho algunos comentarios de la supuesta idea de la comisión, pero nada más alejado de la realidad".



Por su parte, el relator de radio 2, Alejandro Mangiaterra, también en la mesa del programa, quiso saber si pese a la derrota seguirá con el estilo. Y Fernández fue claro: "Vamos a cambiar la camisa".



El audio

"Es una locura lo que se generó, porque fue emitido en un ámbito muy reservado, muy privado. Pero son cosas que ocurren", detalló.



Leo dijo: "No tuve que pedir disculpas porque no dije nada extraño. Ya había hablado con los dirigentes en la reunión el domingo y nadie me vino a decir nada. Del audio no se desprende nada".

Y concluyó que no le hará la cruz al amigo que lo filtró: "La amistad la valoro por otro lado. Es una equivocación de amigo, no fue con mala intención. Quiso demostrar que seguíamos en el cargo y tomó una trascendencia innecesaria".