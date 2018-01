Fernández y un mar de dudas para el partido del lunes

A Central le costó bastante caro el empate ante Independiente. Porque no sólo perdió a Marco Ruben (desgarrado) para el juego del lunes a las 19 ante Gimnasia en La Plata, sino que además quedaron en duda los dos zagueros centrales, Fernando Tobio y Mauricio Martínez.



El ex Boca arrastra una contractura en un isquiotibial, mientras que el ex Unión sufrió una sobrecarga en un aductor y no pudieron trabajar a la par de sus compañeros, lo que generó gran preocupación en el cuerpo técnico centralista.



Mirando hacia abajo, ya sin el paraguayo Leguizamón y con Marcelo Ortiz saliendo de una lesión ligamentaria, los jugadores que podrían aparecer son Luciano Recalde (que estuvo en el banco ante el Rojo) y el colombiano Óscar Cabezas, que acaba de llegar.



Encima de todo esto, Fernández sabe que no podrá disponer de Washington Camacho (esguince de hombro) ni de Néstor Ortigoza (distensión muscular en el sóleo derecho), por lo que no tiene demasiadas variantes paa cambiarle la cara a un mediocampo que jugó un flojo encuentro ante el Diablo.



La buena nueva la aportó Fernando Zampedri, ya que su dolencia en un tobillo no es para tanto y su presencia frente al Lobo estaría garantizada. Su acompañante será seguramente Germán Herrera.