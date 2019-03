Ferrari dolido con dirigentes de Central: "No puedo volver a trabajar en el club"

Paulo Ferrari aseguró que está atravesando "días difíciles" luego de su abrupta salida del cargo de entrenador de Rosario Central y se mostró dolido con los dirigentes del club, que no respetaron lo convenido: llegar a este receso de quince días para que pudiera imprimirle su sello al equipo. Por eso, no seguirá trabajando en la entidad.

"Tomaron una decisión que no esperábamos porque no lo habíamos hablado. Antes de asumir habíamos dicho que no íbamos a tener tiempo de preparar los partidos que se venían. Que el tema resultados era difícil y sí o sí queríamos llegar a estos quince días de trabajo para acomodar el equipo", arrancó en A Diario (Radio 2).

"Para mí estar en Central es espectacular y lo más lindo que me puede pasar. Llevábamos diez meses de trabajo en inferiores, pero la realidad es que con esto que pasó, no puedo seguir trabajando en el club. Fue muy fea la situación que nos hicieron pasar a mí y al cuerpo técnico, que somos toda gente del club", le dijo a Alberto Lotuf y David Luis.





El día que presentaron a Ferrari como entrenador.



Según el Loncho, "habíamos hablado que esto podía pasar, pero nosotros estábamos convencidos de que con tiempo se iba a revertir y ellos no lo respetaron, esa es la mayor bronca. El fútbol es así, siempre lo pagan el técnico o el manager. Cuando no se dan los resultados, nadie se quiere hacer cargo de la situación".

"Nosotros, a los dos días de agarrar, jugamos un partido. Eso fue poner los jugadores en la cancha y ver qué sucede. Pero estos quince días iban a ser importantísimos: a partir de ahí uno se iba a empezar a hacer responsable. Agarrando cuando agarramos, tendríamos un panorama mejor para llegar a este tiempo. Sabíamos los riesgos que corríamos", contó.





Ferrari da indicaciones en su último partido frente a San Lorenzo.



Ferrari añadió que les dolió mucho la forma en que se fueron enterando de la destitución: "Nos enteramos por lo que decía algún periodista. Eso nos dolió porque es una llamada, decirnos que iban a tomar la decisión, hablando de frente con gente que es del club. Que ha hecho mucho por el club. No son las formas, pero es algo que no podemos corregir como club. Los manejos hace tiempo no lo podemos corregir".

Y cerró: "Me encantaba lo que estaba haciendo en el club. Era un proyecto espectacular. Pero no voy a volver. Hoy no tengo más en mi cabeza que descansar un poco. Hay que dejar pasar el tiempo. Yo noy rencoroso ni me quedo enganchado. Pero l dolor fue muy grande por cómo actuaron. Más adelante veremos".