Festejo auriazul desde el Parque hasta Arroyito

No importan las mentiras de niubel, lo que digan los diarios ���� pic.twitter.com/R0psYiTSTN

La alegría no es brasilera. Que lindo Es Ser Canaya!!! Vamos Central! #arribacentral #vamoslacadé #somoslaciudad ñ pic.twitter.com/UANc7bYnyj

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo