Filtran primera lista de Sampaoli y otro rosarino es sorpresa

Ellos son el ex defensor de River Emanuel Mammana, actualmente en el Lyon de Francia, y el ex Boca Leandro Paredes, que juega en la Roma.

El nombre de Icardi, si finalmente se incluye, es el que más ruido provoca. Pero hay otros dos jugadores que habitualmente no son citados y que, según parece, son del gusto de Sampaoli.

En ese supuesto adelanto de la lista del Zurdo figura el nombre del delantero Mauro Icardi, eje de una polémica en los últimos años debido a sus goles y a su capitanía en el Inter de Italia y a los rumores de que no era llamado por su presunta mala relación con los referentes actuales del seleccionado.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo