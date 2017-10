Fiscal Luzzini: "Si hay otra asamblea, la justicia tendrá mucha más injerencia"

El fiscal adjunto de la Fiscalía provincial, quien está a cargo de Inspección General de Personas Jurídicas, Gustavo Luzzini, fue quien firmó la resolución de invalidez de la asamblea llevada a cabo el 11 de octubre último en Newell's Old Boys.

En diálogo con Zapping Sport, el doctor Luzzini contó los detalles de lo sucedido en el estadio cubierto leproso y además informó cuáles son los canales que la dirigencia ñubelista podrá recorrer en caso de que apele la medida o la acate.



"Declaramos la ineficacia de esa asamblea en virtud de los graves errores sobre cómo se fue desarrollando. Primero destaco que no trató el punto primero del orden del día. Y cuando se inicia con el número 2, para saber quiénes serían las autoridades, ahí se inician los incidentes", narró cronológicamente.

El funcionario judicial dio a conocer que la IGPJ mando "once inspectores a la asamblea, cuando generalmente van dos. Y fueron puestos en distintos lugares estratégicos para ser veedores. Cuando me pasan el informe conjunto, los once, se me advierten estas irregularidades y decidí que la asamblea era inexistente, que es un término netamente jurídico".

Luzzini prosiguió con el relato de los hechos: "En ese momento se hace una votación a mano alzada y ambos candidatos (Giraudo y Menchón) dicen haber ganado la elección. Cuando se quiere separar a la gente para hacer el conteo definitivo, se inician los disturbios".

"Por los hechos de violencia mucha gente se empieza a ir y se levantan los molinetes que servían para saber quiénes son socios y quiénes no. Por eso, hay un ingreso y un egreso de asistentes. Luego de eso, se hizo la votación de aprobación, pero no estaba claro si todos los que votaron eran socios", añadió.

"La asamblea es una instancia en la que los asociados del club se expresan. Y no sabemos a partir de esto si quienes se expresaron eran socios, por lo que el espíritu mismo del acto cae y no puede ser tomado como válido", explicó.

El futuro, con más presencia de la justicia

El doctor Luzzini subrayó que ahora "el club tiene dos posiblidades de apelar: seguir la vía administrativa o irse a la Cámara de Apelación, que es la cámara revisora de todos los actos que lleva a cabo la Inspección".

De todos modos, Luzzini informó que los documentos contables presentados no son del todo diáfanos: "Si esta resolución queda firme, el 7 de noviembre la dirigencia nos tiene que entregar documentos de la contabilidad que no nos quedaron demasiado claros y que son respaldatorios del balance. Hasta el 14 de noviembre la comisión fiscalizadora tiene plazo para preparar un informe y luego de eso, le pediremos a la CD que en 48 horas vuelvan a convocar a asamblea".

"Si hay una próxima asamblea, la Inspección tendrá mucha más injerencia para decir cómo y qué se debe hacer. Les pondremos los puntos qe deben tratarse y de qué modo", añadió.

"Nosotros tenemos bajo nuestro control 12.000 asociciones civiles en la provincia. En el 99,5% de los casos, de las asambleas nos enteramos una vez que se desarrollaron. Pero en asambleas donde juegan los intereses y la pasión, nosotros nos adelantamos, como ya hemos hecho en Central, Unión y Colón", reveló.

Y dio a conocer que ya vislumbraban que esa asamblea sería un foco de conficto: "Previamente tuvimos dos reuniones en la sede de Inspección y otra en el Ministerio de Seguridad. Quisimos acompañarla, pero no se realizó normalmente por estas escaramuzas".