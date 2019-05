Gabriel Heinze y la chance de Newell's: "Él extraña mucho a su familia, que está en Rosario"

Qué hará Gabriel Heinze con su futuro, si seguirá en Vélez Sarsfield o aceptará el reto de venir a salvar al club de sus amores, es la gran pregunta que se escucha en el mundo Newell's Old Boys desde hace varias semanas.

Y un periodista que cubre la información del Fortín desde hace 30 años, Hernán Poggi, confesó en Zapping Sport que el propio Gringo le comentó que estaba cansado de estar lejor de sus seres queridos, lo que podría ser clave para que decida regresar.

"En el último partido con Newell's en Rosario me quedé charlando con él antes del regreso. Y me dijo que estaba muy feliz de estar ahí. Que extrañaba mucho a la familia, porque no los ve mucho. Y que estaba cansado", explicó el conductor de Vélez a Fondo (AM 640).

El periodista aclaró que nadie en el universo velezano sabe qué decisión tomará al finalizar la Copa de la Superliga. "La cabeza de Heinze es la única que sabe la determinación. Ayer, con cada periodista que le decía que en Rosario se dice que tiene todo arreglado con Newell's, el presidente respondía: 'No sabemos nada'. Y realmente es así".

Para Poggi, "Heinze es un tipo de desafíos. Y si se va, lo hará porque decide con el corazón. Tiene mucho respeto por Bielsa y Martino, que hicieron grande al club. Y si todos, oficialismo y oposición, se unen para que sea él el técnico, seguramente lo podría hacer porque le encantan los desafíos".

"En Argentinos estaba en un momento bárbaro y se fue porque sentía que no iba a poder pelear bien arriba. Y vino a Vélez a pelear para no descender. A él le gusta arrancar bien de abajo. Y quiere tener todo el fútbol a cargo, de la primera hasta la sexta división", añadió.

Heinze festeja. En Vélez quieren que siga, pero no saben qué hará.



El hecho de no saber con qué plantel contará en Vélez durante la próxima temporada lo tiene a maltraer: "Hay cosas que no le cayeron bien al técnico, como no saber quiénes se irán: si Thiago Almada, Domínguez, Robertone, Cufré, Bouzat. Vélez debe vender por 20 millones de dólares, cifra a la que puede llegar. Y como no puede planificar, se fastidia".

"En Vélez lo quieren más allá de su locura aunque no se lleva bien con varios dirigentes, pero es porque él no les da bola. Uno lo ve laburar, va a los partidos de inferiores, se enloquece en un partido de Reserva y yo pensaba que tiene que estar muy loco para que no siga poniéndole el énfasis que le pone a cada día de laburo. Pero es Heinze y están el corazón y el amor por Newell's en el medio", cerró.