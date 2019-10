River Plate sueña con una nueva final de la Libertadores. El actual campeón del certamen irá este martes por el boleto a la definición ante Boca Juniors, rival de toda la vida al que ya venció en la recordada gesta de Madrid, a fines de año pasado. Ahora quiere repetir en la Bombonera.

El entrenador Marcelo Gallardo confirmó que repetirá el equipo que ganó 2 a 0 en el Monumental para la revancha de este martes a las 21.30.

"Estamos con confianza pero sin relajo. Veo bien a los jugadores", tiró el muñeco en conferencia de prensa. "No voy a hacer mención al respecto sobre el VAR. Nosotros nos encerramos y no escuchamos lo externo. No voy a decir algo sobre lo que digan los demás", dijo para evitar polémica con declaraciones del lado de Boca.

De esta manera, la formación del millonario será: Franco Armani: Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré.

"Intentaremos hacer un gol para jugar con la desesperación de Boca. Estamos preparados para todo. Sabemos que tenemos una ventaja que defender pero iremos a buscar el partido"", concluyó ante los medios.