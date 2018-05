Gil: "Dejamos todo, nos vamos con la cabeza en alto"

Leonardo Gil y Nestor Ortigoza analizaron la derrota de Rosario Central en Brasil ante San Pablo, que lo deja eliminado de la Copa Sudamericana.

Para el Colo, uno de los mejores jugadores del encuentro, Central fue muy superior. "Hicimos un gran partido, revertimos la imagen que veíamos dando en el torneo".

El volante no dudó en afirmar que a pesar de no haber podido ganar se fueron conformes por lo hecho en cancha: "Nos vamos con la cabeza en alto, dejamos todo y no podemos reprocharnos nada".

Quien también enfrentó los micrófonos de la transmisión de Fox Sports fue Nestor Ortigoza, quien indicó: "No tuvimos suerte, nos faltó el gol nomás".

"Jugamos contra un gran rival, sabíamos que iba a ser difícil", dijo segundos antes de meterse en el vestuario tras finalizar el juego.