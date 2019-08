Rosario Central jugará este sábado a las 17.45 ante San Lorenzo en el Gasómetro con arbitraje de Fernando Rapallini. Y podría hacerlo con la misma formación que inició los dos encuentros anteriores, ya que Diego Cocca tiene a todos sus jugadores a disposición, incluido Leonardo Gil.

El Colo habría sufrido un traumatismo en el tobillo derecho y había dudas sobre su recuperación, pero tras la práctica a puertas cerradas trascendió que todos los futbolistas entrenaron con normalidad, por lo que el Colo estará apto para ser de la partida ante el Cuervo.

El volante de Ríos Gallegos tuvo un buen inicio de Superliga.



Por las dudas, ya se preparaban sus posibles reemplazantes. Y eran tres los candidatos: Joaquín Pereyra, Rodrigo Villagra y Néstor Ortigoza, en ese orden.

Pereyra ya entró en los dos juegos pasados (aunque no de doble cinco), mientras que a Villagra lo considera más como el reemplazante de Rinaudo. El Gordo , en cambio, viene rezagado: estuvo en el banco pero no ingresó.

Por lo demás, en ataque no hubo ningún indicio sobre algún cambio. Si bien Cocca no necesariamente quedaría atado a la máxima de que "equipo que gana no se toca" y en el ataque Lucas Gamba y Sebastián Ribas meten presión, no sería descabellado que sigan Maxi Lovera y Claudio Riaño de entrada.