Golazo de Messi para salvar al Barcelona sobre el final

En los otros partidos de la jornada Betis, con Germán Pezzella, derrotó 2 a 0 a Leganés, que tuvo el debut del ex arquero de Olimpo Nereo Champagne y con Martín Mantovani también como titular.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo