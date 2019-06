Fernando Batista, entrenador de la selección sub 23 con tres mayores permitidos que disputará los Juegos Panamericanos de Lima, ya entregó la lista preliminar de cara a la competencia que se disputará en Lima. Y en esa nómina inicial figura Maxi Rodríguez, quien tendrá así (de confirmarse) su despedida con la casaca albiceleste.

Esto que para Maxi y todo el pueblo rojinegro sería, en otro contexto, motivo de orgullo, genera por estos días mucha preocupación, ya que el mejor jugador del plantel rojinegro se perderá los primeros partidos de la próxima Superliga, en la que el club del Parque se jugará la permanencia.

La Fiera tendrá su despedida de la selección a los 38 años.



La competencia continental comenzará el lunes 29 de julio (debut argentino ante Ecuador) y luego habrá partidos para Argentina el 1 de agosto ante México y el 4 ante Panamá. Si como se presume el conjunto albiceleste avanza de fase, Maxi podría permanecer fuera de la ciudad hasta el 10 de agosto.

Así, no estaría en los tres primeros encuentros del ciclo de Frank Kudelka, el flamante DT que no podrá tener a su as de espadas. El plazo que tiene Batista para presentar los 18 convocados finales será el lunes 24 de junio, pero se descuenta que la Fiera será de la partida.

El 11 leproso brindará este martes una conferencia de prensa en el centro de entrenamiento Jorge Griffa en horas del mediodía, en la que se espera que confirme que dará el sí al llamado del entrenador nacional.