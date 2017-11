Joaquín Torres: "El Chocho me pide que encare a los defensores"

Joaquín Torres se ha ganado un lugar en el primer equipo de Newell's en esta Superliga. Y en diálogo con Zapping Sport, el talentoso volante rojinegro contó que Juan Manuel Llop le da libertad para hacer lo que mejor le sale: gambetear.

"Lo mío es tratar de romper los partidos, las líneas de los defensores y generar peligro. A veces no se puede o quedo lejos, pero si tengo la posibilidad, me gusta ir para adelante . El Chocho me dice que los encare (a los rivales)", destacó.

Joaco confesó que "van pasando los partidos, los defensores me van conociendo y a veces tengo que descender un poco más para recibir más libre. Me gusta patear de afuera, pero a veces quedo lejos e incómodo y no tengo la oportunidad, por eso trato de generar desbordes si no puedo patear".

"En mitad de cancha trato de tocar e ir a buscar el espacio, una pared cortita para romper. Pero el técnico me pide que vaya para adelante. Tengo que sorprender aunque quede más lejos", añadió.

Acerca del funcionamiento del equipo, admitió: "Estas últimas semanas, por la victoria y el empate, fueron más tranquilas para nosotros, pero nunca dejamos de buscar mejorar. Y yo puntualmente, tomo cada partido para seguir aprendiendo".

"Somos un equipo con siete u ocho partidos en los que jugamos los mismos y nos vamos entendiendo, adaptando a la idea del técnico", concluyó.

El equipo

Para jugar el viernes a las 21.30 con Belgrano, está en duda Víctor Figueroa por una dolencia en una rodilla. Si no llega, iría Mauricio Tévez. Además, Juan Ignacio Sills entraría por el lesionado Nery Leyes y Milton Valenzuela lo hará por el expulsado Leonel Ferroni.